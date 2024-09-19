Лукашенко принял Пушилина. На Украине злорадно гогочут

Признание Лукашенко новых российских территорий, вроде бы, состоялось. Президент Белоруссии принял у себя во Дворце Независимости главу ДНР Дениса Пушилина, и президентская пресс-служба на официальном президентском сайте назвала его именно так, безо всякого многовекторного словоблудия, как это случалось раньше.

Или… с признанием новых регионов России союзником из Белоруссии снова не все так однозначно? В апреле прошлого года Александр Лукашенко уже принимал у себя в Минске того же Пушилина. Принимал вполне радушно, обсуждали то, чем белорусская сторона сможет помочь восстановлению Донбасса. Многие тогда заговорили, что Лукашенко признал-таки ДНР в составе России. Да и до этого белорусский руководитель делал приятные уху заявления. Например, в конце ноября еще 2021 года он называл Крым российским «де юре и де факто» ( о статусе ДНР и ЛНР речи тогда в принципе не шло).

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Вот только уже через 4 месяца после прошлогодней встречи с Пушилиным, давая интервью журналистке украинского происхождения Диане Панченко, Александр Григорьевич вдруг заявил, что не признает, что, поскольку Путин никогда не настаивал на признании новых статусов Крыма и Абхазии, он их и не признавал.

Выходит, ситуация с признанием Белоруссией территориальной целостности России в новых границах до сих пор остается в подвешенном состоянии. С полной уверенностью сейчас об этом говорить нельзя, исчерпывающая информация об итогах встречи отсутствует, но, похоже, что дела обстоят именно так. И официальные заявления, распространенные белорусской президентской пресс-службой свидетельствует именно об этом.

Как известно, признание бывает де-факто и де-юре. Что касается признания новых регионов России белорусской стороной де-факто, то сейчас с этим особых проблем нет. В Белоруссию приезжают оттуда разного уровня делегации, налаживаются деловые и гуманитарные контакты. Многие провластные организации отправляют туда гуманитарную помощь, а за размещение детей Донбасса в белорусских санаториях и летних лагерях Лукашенко и сам попадал под критику со стороны западных «общечеловеков».

На сегодняшней встрече Лукашенко и Пушилина эти вопросы, в первую очередь, и обсуждались.

«Есть проблема в строительстве у вас – мы будем вас поддерживать и помогать. Есть у вас проблема кого-то лечить, образование получить – мы готовы с вами сотрудничать», – сказал Лукашенко Пушилину.

Но тут же продолжил:

«Абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной».

А это уже интересно и непонятно. Украина – независимое (по крайней мере, формально) государство. К тому же, враждебное ДНР – одному из регионов России, которая, вроде бы, является стратегическим союзником Белоруссии и с которым Белоруссия вот уже 25 строит Союзное государство. О каких общих принципах отношений в такой ситуации может вообще идти речь.

К слову, о России. О ней в официальном пресс-релизе, простите за тавтологию, не было сказано ни слова. Только о ДНР, которая, вроде бы, уже не в составе Украины, но статус которой из текста вообще понять не представляется возможным.

И, наконец, еще одна фраза Лукашенко:

«Мы будем сотрудничать с вами, абсолютно не нарушая никакие международные нормы и нормы наших взаимоотношений».

Укропропаганда уже изгаляется над ней изо всех сил. Вроде бы, все правильно сказал, но закон, в том числе международный, это, как известно, дышло. И дышло это сейчас находится в явно недружественных руках, которые крутят им как заблагорассудится. Так что червячок сомнения остался и тут.

Это было о де-факто. А теперь о де-юре. Понятно, что ДНР – часть территории России и не требует со стороны Минска какого-то отдельного признания. Однако практика такова, что Белоруссия, сотрудничая с российскими регионами, заключает с ними множество разного рода соглашений, минуя федеральный центр. Заключение подобных соглашений, в которых одной из сторон была бы Белоруссия, а другой – ДНР и могла бы означать формальное признание де-юре. Но, судя по всему, соглашений подписано не было.