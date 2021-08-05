Лукашенко принял вызов Литвы

05.08.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился не допускать в страну мигрантов, которые захотят вернуться из Литвы.

Об этом он заявил сегодня на совещании с силовиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

На этой неделе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте приняла решение разворачивать нелегальных мигрантов, проникших с территории Белоруссии. Нежелающих возвращаться литовские пограничники избивают, одного иракца – до смерти.

«То, что они приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить – мерзавцы полные, но это их право. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры нашей границы. С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с Юга или с Запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают», – сказал Лукашенко.

С мая участилось проникновение нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу. В Минске особо не скрывали, что это «ассиметричный ответ» Вильнюсу на поддержку Беломайдана и беглых оппозиционеров.

Число авиарейсов в Минск из стран Ближнего Востока за последний месяц резко выросло. В среднем на территорию Литвы проникало около 100 человек. На этой неделе произошло качественное изменение ситуации. Число перешедших границу беженцев возросло до 270 в сутки.