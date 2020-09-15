Лукашенко припомнит Украине неблагодарность и предательство

15.09.2020, Киев, Игорь Петров

Белоруссия и ее президент поддерживали Украину во многих важных вопросах, и принятие Верховной радой Украины постановления о непризнании выборов в Белоруссии президент Александр Лукашенко воспримет как предательство.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«В непризнании выборов в Белоруссии Украина солидаризировалась с США и некоторыми европейскими странами. Возможно, это вынужденный ход. Но для избирателей Белоруссии важнее их собственное мнение, а не мнение Украины.

Конечно, есть какая-то часть избирателей, которые эти выборы не признают. То, что на митинги в Белоруссии выходят люди – более важный симптом, чем признание или непризнание выборов Радой. Это вопрос легитимизации власти Лукашенко, его головная боль, его проблема. Ему надо как-то взаимодействовать с этими людьми.

Что касается украинского парламента, то это его решение. Но надо учитывать, что в одном из интервью Лукашенко заявил, что он не ожидал предательства от правительства и президента Украины – ведь он поддерживал ее.

Действительно, он не признал Крым российским, он оказывал поддержку и помощь украинским властям. И в данной ситуации Белоруссия расценит решение Рады как предательство в вопросах сотрудничества двух стран», – сказал Александр Булавин.