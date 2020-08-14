Лукашенко припугнул бастующих рабочих конкурентами из России

14.08.2020, Москва, Елена Острякова

Остановка промышленных предприятий в Белоруссии выгодна их конкурентам за рубежом, в первую очередь – в России.

Об этом сегодня на совещании с руководителями строительной отрасли заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

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«Если к примеру нормально работающее предприятие «Беларуськалий» забастует на два дня, то «Уралкалий» и «Кампатекс», российские конкуренты и канадцы, перекрестятся и быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. То же касается МТЗ, МАЗа, и так далее, ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите их на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику, россияне тоже перекрестятся.

Нужно понимать, что экономика сегодня в мире только-только начинает оживать, она на пандемию была остановлена. И все борются за эти рынки, чтобы втюхать какой-то трактор и прочее. Если мы остановимся, мы никогда не раскрутим свое производство. Ни-ко-гда. Нас еще в это болото и подтолкнут», – сказал Лукашенко.

Он одобрил практику лишения зарплаты рабочих, примкнувших к протестам.

«Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один. Там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу, пошли. Завпроизводством говорит: «Хорошо, идите, идите, ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата — вот этих людей». Завернулись обратно, пошли на работу. То есть людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятия. А это кормилица. Спасая предприятия, будешь кормить свою семью», – отметил белорусский президент.

Он считает, что организаторы массовых протестов платят рядовым участникам деньги.

«На улицы можно походить, вон их тысячами ходят, можно присоединиться. Но там денег если и дадут, то на два дня. Два дня там некоторым приплачивают, мы их знаем и показывали их. Ну, на два дня дадут, а потом что? Трудовые коллективы – это основа нашей страны. Мы никого не должны держать. Если люди хотят работать — пожалуйста, вот работа, приходите, работайте, если человек не хочет работать, ну, мы же его на аркане не затащим», – резюмировал Лукашенко.

В настоящее время к протестам в Белоруссии примкнули несколько десятков промышленных предприятий. Рабочие выдвигают исключительно политические требования: проведение новых выборов, прекращение милицейского насилия на улицах, свобода для политзаключенных.

Порядка 85% промышленных предприятий Белоруссии находится в госсобственности. За счет этого там не происходит сокращений и сохраняются льготы.

«Всем, кто сейчас выходит на забастовки в Белоруссии, хорошо бы, помимо всего прочего, встретиться с трудовыми коллективами украинских Южмаша, Мотор Сичи, Николаевской верфи, КБ Антонова и других предприятий. Очень познавательное бы общение получилось», – прокомментировала ситуацию в Белоруссии украинская журналистка Юлия Витязева.