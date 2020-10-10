Лукашенко пришел в СИЗО к арестованным беломайданщикам: Сигналы Западу и Москве

10.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел сегодня встречу с координационным советом оппозиции… в СИЗО КГБ, где оказались те члены упомянутого совета, которые не успели или отказались бежать за границу.

«Страна живет под лозунгом «Даешь диалог!». Половина из вас здесь юристы и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество», – это единственные слова белорусского президента, которые цитируют государственные СМИ из четырехчасовой беседы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На первый взгляд логика сегодняшнего неординарного события лежит на поверхности. Власти Белоруссии объявили о начале «Конституционной реформы». Именно на таком выходе из политического кризиса настаивает Москва. Запад тоже призывает Лукашенко к диалогу, правда, в формате капитуляции.

Оппозиция призвала к бойкоту конституционных инициатив президента. Виртуальный штаб бывшего кандидата в президенты, считавшегося главным соперником Лукашенко до посадки в СИЗО, Виктора Бабарико выпустил ролик своего руководителя Марии Колесниковой. Она тоже сидит в СИЗО, но у гроссмейстеров все шаги просчитаны, и призыв игнорировать неправильную конституционную реформу был записан еще до ареста. К Колесниковой из-за границы присоединились все видные политэмигранты.

Объявлена альтернативная конституционная реформа. Предложения оппозиционной общественности будут собираться через платформу «Голос», которая в августе альтернативно насчитала победу на президентских выборах Светланы Тихановской.

Поскольку платформа создавалась на деньги Бабарико, то она будет работать на проталкивание его идеи о возвращении Конституции 1994 года, в которой прописана националистическая символика как государственная и отказ от русского языка.

В принципе ничто не мешает Лукашенко, вполне контролирующему ситуацию в стране, спокойно провести конституционную реформу на свой лад, – как выборы, на которых он всегда набирает 70-80%. Собрать заранее подготовленные предложения от лояльной общественности и заявить через госСМИ, что «мнение народа учтено».

Но, видимо, на это раз такое очковтирательство не примут не только на Западе, но и в Москве. Поэтому для белорусского президента важно уговорить или принудить оппозицию хотя бы симулировать соучастие в создании основного закона. Какие аргументы у него для этого есть?

Московская либеральная тусовка уверена, что Лукашенко готов отпустить на свободу Бабарико и, таким образом, купить его лояльность.

«Александр Лукашенко готовится освободить из тюрьмы (СИЗО КГБ Белоруссии) банкира Виктора Бабарико. Видимо, все-еще-президент РБ рассматривает г-на Бабарико как фигуру, приемлемую одновременно для протестных масс и Владимира Путина, которую можно ввести в руководство страны. Посмотрим», – написал в своем телеграм-канале политолог Станислав Белковский.

Примечательно, что сегодня белорусская власть совершила еще одно примирительное телодвижение. Мужу самопровозглашенного лидера белорусского народа Сергею Тихановскому впервые за четыре месяца разрешили позвонить своей супруге в Литву.

Под видеозапись Светлана нудным голосом обещала Сергею быть жестче и бороться «за права белорусов», но в расшифровке разговора есть лакуны. Возможно неформально муж с женой говорили о чем-то другом.

Политэмиграция расценила сегодняшнее поведение Лукашенко как слабость и признак своей скорой победы.

«Вести диалог с теми, кто в тюрьме, — признание собственной слабости. Сегодняшняя встреча показала: мы на правильном пути. Лукашенко был вынужден сесть за стол переговоров с людьми, которых сам же посадил за решётку. То, что Лукашенко сел за стол переговоров, — заслуга нас, всех тех, кто выходит на протесты уже два месяца. Мы добились подвижек, и это важный шаг к победе», – провещал из Варшавы непосаженый член координационного совета Павел Латушко.

Но есть аналитики и в Москве, и в Минске, которые полагают, что не все так просто. Мол, Лукашенко не сдается, а затеял хитрую игру, чтобы обмануть Кремль, которому вроде как, наконец, принес полный оммаж.

«Интеграция с Россией представляется для Лукашенко худшим из зол, поэтому он делает все возможное, что бы оставался хотя бы малейший выбор. Признавая КС оппозиции, Лукашенко оставляет задел для противостояния с Москвой. С одной стороны, тот же Бабарико расценивается как пророссийский политик, а, с другой, любая фронда внутри республики – потенциальные союзники в борьбе с российским поглощением, особенно для прозападных членов Кабмина вроде Макея», – пишет в своем телеграм-канале российский политолог Илья Гращенков.

С ним солидарен белорусский оппозиционный политический аналитик Петр Кузнецов.

«Это не совсем простая слабость. Это – слабость, которая подтолкнула Лукашенко к маневрированию. Если посмотреть на состав тех, кого усадили за стол, то там преимущественно люди из группы Бабарико и он сам. Судьба банкира, как человека, близкого к российским элитам, вполне может быть камнем преткновения во многих кулуарных процессах между Минском и Москвой. С другой стороны, разговор с политзаключенными – это одновременно и сигнал Западу, что Минск открыт для торга, модели, которую достаточно успешно использовали десятки лет», – написал Кузнецов.

«Лукашенко еще зажат между Европой, Россией и собственным протестом. И он ищет, каким образом из этого выскочить. Формально удовлетворить какие-то требования России, какие-то требования еще раз напомню – части своего электората, который ушел в протест. Своего. Своих белорусских избирателей. И все-таки иметь в виду, соответственно не слишком ссориться с Европой. Поссориться, но быстро помириться. Фокусник», – считает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.