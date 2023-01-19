Лукашенко «приятно удивлен» тем, что Украина «пока держится»

Елена Острякова.  
19.01.2023 13:30
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина препятствует попыткам Запада втянуть Белоруссию в военный конфликт.

Об этом сегодня на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина препятствует попыткам Запада втянуть Белоруссию в военный конфликт. Об этом сегодня на встрече...

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«Вы знаете замыслы наших западных соседей (не только Украины). Они пытаются Украину использовать против Белоруссии. Что меня поражает и приятно удивляет, Украина пока держится. Она на провокации против Белоруссии не идет, хотя ее активно подталкивают наши западные соседи», – сказал Лукашенко.

Ранее корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк заявил, что Белоруссия не попала под новые санкции Евросоюза, потому что этого потребовала Украина.

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