Лукашенко, признай Крым! – в Белоруссии начинается кампания

31.07.2021, Минск, Артем Агафонов

Новости Украины

Белорусские общественники, представители пророссийских и профсоюзных партий, общественных объединений собрались в пятницу в минском офисе организации «Гражданское согласие» и объявили о запуске информационной кампании «Признай Крым!». Спустя 7 лет после возвращения полуострова в родную гавань и 21 год после подписания договора о создании Союзного государства, пожалуй, пришла пора белорусским властям четко, безо всяких отговорок, ответить на простой вопрос «Чей Крым?».

Почему именно сейчас? Как инициатор этой кампании, я считаю, что сейчас для этого наступил оптимальный момент. До сих пор у белорусского руководства находились две причины, на которые оно ссылалось, отказываясь в полном объеме признать территориальную целостность России, – возможность попасть под санкции Запада и ухудшение отношений с Украиной, которая, как ни крути, остается вторым по значимости торговым партнером Белоруссии. Сейчас эти отговорки действовать перестали.

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Под санкции Белоруссия попала уже. Причем, вопреки пропаганде, Европа не горит большим желанием их ужесточать. С одной стороны, полноценные секторальные санкции, бьющие по целым отраслям белорусской экономики, болезненны и для самих европейцев. С другой – каждый новый санкционный пакет в отношении Минска неизбежно толкает его на новые шаги в объятия Москвы. Это в Брюсселе вполне осознают, и именно поэтому даже спустя год после начала политического кризиса в Белоруссии санкции остаются, скорее, символическими.

Более того, белорусская сторона сама, похоже, сознательно провоцирует европейцев на новые ограничительные меры такими резкими действиями, как принудительная посадка самолета с Протасевичем и создание рукотворного миграционного кризиса в Литве.

В плане последствий признание Крыма – ничто по сравнению с этим кризисом. Европейцам, по большому счету, без разницы, кто и чей суверенитет признает над полуостровом – на их жизнь это не влияет. Российский статус Крыма признали 7 государств, и никто за это под санкции не попал. А вот организация нашествия нелегальных мигрантов в Литву – это прямая угроза безопасности одной из стран Евросоюза. В общем, проблема не актуальна.

Что касается Украины – то и тут реакция будет скорее эмоциональная. Покричат, поскачут возле посольства, может даже посла отзовут. Но кричат и без этого, отношения и так испорчены. Что касается экономики – то даже статус «страны агрессора» не мешает Украине торговать с Россией, а уж признание Крыма Белоруссией – и подавно не помешает. Украина не в том положении, чтобы отказываться от товарооборота с Белоруссией. Возможно, какое-то его проседание и будет, но его можно с лихвой компенсировать прямыми поставками, прямым транспортным сообщением, участием в тендерах и подрядах в регионе, в развитие которого Российское государство сейчас вкладывает огромные средства. Да и само по себе устранение недоразумения в отношениях со стратегическим союзником дорогого стоит.

Мероприятие свое мы проводили в разгар рабочего дня и поэтому прийти смогли не все желающие. Поначалу даже немного волновался, однако собрание все равно получилось довольно представительным и мнение собравшихся было однозначным. В президиуме со мной были представители двух партий – отстраненный в этом году от поста председателя Республиканской партии труда и справедливости в результате ее рейдерского захвата Василий Заднепряный и председатель оргкомитета находящейся в процессе создания Республиканской партии «За Отечество» Андрей Иванов.

В зале были руководители общественных объединений, активисты «Бессмертного полка», пророссийские деятели. По телефону к собравшимся обратился лидер крымского землячества в Белоруссии Андрей Лопацкий.

В общем, компания подобралась разносторонняя. Кто-то апеллировал к истории, другие приводили экономические аргументы, третьи просто говорили о возрождении общерусского единства. Однако, несмотря на слова скептиков о том, что тема неактуальна и даже опасна, все прошло на одном духу, с воодушевлением. Поддержали инициативу единогласно, решили совместно работать. Довольно разные и, порой, далекие в плане политической направленности люди объединились вокруг крымской проблемы.

Это собрание было только первым шагом. Работа уже намечена. Дальше будет аналитический доклад, в котором политики, эксперты и общественные деятели приведут аргументы в пользу признания российского статуса полуострова, развернуто обсуждение на общественных площадках и в интернете, приняты обращения к госорганам. Сможем ли мы повлиять на решение власти – сказать сложно. Но работать нужно, в том числе с общественным мнением.