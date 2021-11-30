Лукашенко признал Крым российским де-юре, но плохо помнит референдум

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Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые за почти 8 лет признал, что Крым не только де-факто, но и де-юре является частью России.

Об этом он заявил в интервью РИА «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым де-факто – это российский Крым. Тогда, я не помню, был, не был референдум. После референдума Крым и де-юре стал российским», – путано высказался Лукашенко.

Он считает, что имеет полное право посетить полуостров, потому что именно там впервые увидел море.

«Мое посещение Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим бы протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым… Это и мой Крым. Впервые на море я побывал в Крыму, когда у меня еще маленькими старшие детки были. Один был Витя у меня. Это был и мой Крым», – сказал Лукашенко.

По его словам он получил первое приглашение посетить Крым от своего российского коллеги Владимира Путина во время их последней встречи в Сочи.

«Мне президент предложил: давай махнем, – когда мы с ним на катере болтались в Черном море. Я тогда сказал: показал бы мне Крым. Нет вопросов. Только, говорю, давай на самолете, а не на этой лодке. Потому что надо сутки туда топать на этой шхуне», – вспоминает Лукашенко.

Он планирует прибыть в Крым на военный аэродром Бельбек под Севастополем.

«Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВМС в Севастополе – военно-космических сил. Я говорю: когда пригласишь, тогда и полетим. Но я поставил условие – в Севастополе приземлиться на самолете. Если президент туда приедет с президентом России, какие еще могут быть признания. Ни для меня, ни для Путина это не секрет. Более того, это вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет», – заверил Лукашенко.

Ранее Лукашенко пригласили 9 декабря в Ялту на 130-летие со дня рождения белорусского поэта Максима Богдановича. Он похоронен на полуострове.

Вместе с тем, в России эксперты скептически оценили слова Лукашенко о Крыме.