Лукашенко признался, что боится ехать к Путину

27.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что опасается уезжать из страны, потому что 24 июня, когда он был в Москве, в Минске была отравлена водопроводная вода в двух районах.

Об этом он заявил в пятницу на предприятии «Беларуськалий», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Путин пригласил меня побывать на открытии памятника во Ржеве. Мы вместе с россиянами строили этот мемориал. Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Я тут в шутку сказал: куда-то отъехал, так вы в Минске воду загадили. Когда уезжаю теперь, спички прячу, чтобы вы не подожгли страну. Поэтому осторожничаю, когда выезжаю за пределы», – сказал Лукашенко.

Ранее он заявлял, что собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным «распространение фейков», в котором он обвинил бывшего российского посла в Минске, а ныне замминистра экономики РФ Михаила Бабича и телеграм-канал «Незыгарь».