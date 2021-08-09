Лукашенко признался, что завидует Кучме

09.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что завидует своему бывшему украинскому коллеге Леониду Кучме за то, что он смог уйти с должности.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я завидовал всегда Леониду Даниловичу Кучме, моему старому закоренелому другу. Встречаю его, спрашиваю: Леонид, как ты себя чувствуешь? Прекрасно! И я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю обдумывать: нет, я так не смогу. Я врос в эту страну, она – в меня. Я не понимаю, как можно на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом. Я этого пока не представляю», – сказал Лукашенко.

Вместе с тем, он пообещал, что уйдет «очень скоро», но призвал журналистов «не гадать по срокам». Он дал понять, что назовет своего преемника.

«Хорошо, ты ушел, избрали из той когорты. Начнут крошить и ломать. Пройдутся по судьбам этих людей, их просто на клочки порвут. И я подумал, что не имею права так рассуждать: кого изберут – того изберут. В чем виноваты эти люди, если подлое меньшинство захватит власть», – сказал Лукашенко.

По его словам «есть 15-20 человек, похожих на меня, и большинство за них проголосует».

«Победят прагматичные нормальные люди», – сказал Лукашенко.