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09.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
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Лукашенко признался, что завидует Кучме

Новости УкраиныПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что завидует своему бывшему украинскому коллеге Леониду Кучме за...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что завидует своему бывшему украинскому коллеге Леониду Кучме за то, что он смог уйти с должности.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я завидовал всегда Леониду Даниловичу Кучме, моему старому закоренелому другу. Встречаю его, спрашиваю: Леонид, как ты себя чувствуешь? Прекрасно! И я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю обдумывать: нет, я так не смогу. Я врос в эту страну, она – в меня. Я не понимаю, как можно на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом. Я этого пока не представляю», – сказал Лукашенко.

Вместе с тем, он пообещал, что уйдет «очень скоро», но призвал журналистов «не гадать по срокам». Он дал понять, что назовет своего преемника.

«Хорошо, ты ушел, избрали из той когорты. Начнут крошить и ломать. Пройдутся по судьбам этих людей, их просто на клочки порвут. И я подумал, что не имею права так рассуждать: кого изберут – того изберут. В чем виноваты эти люди, если подлое меньшинство захватит власть», – сказал Лукашенко.



По его словам «есть 15-20 человек, похожих на меня, и большинство за них проголосует».

«Победят прагматичные нормальные люди», – сказал Лукашенко.

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