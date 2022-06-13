Лукашенко призвал готовиться к войне

13.06.2022  14:16 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика


Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь не исключил участия своей страны в войне.

Об этом он заявил сегодня на совещании с госсекретарем Совбеза и председателем КГБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь не исключил участия своей страны в войне. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Что касается министерства обороны, то мы, наверное, несколько раз уже подходили к совершенствованию деятельности нашей армии. Это естественно, в зависимости от того, как развиваются события, какова будущая война, если, не дай бог, она будет. Наверное раз пять мы усовершенствовали структуру деятельность нашей армии.

Совсем недавно принимали решение по МЧС, думаю, что всерьез и надолго. Пограничные наши войска, наверное, оптимальная структура. Она учитывает и опыт советского времени, и ту ситуацию, которая вокруг нас», – сказал Лукашенко.

6 июня президент Белоруссии не исключил участия своей страны в «горячей» войне.

В конце мая Лукашенко прогнозировал, что Белоруссия столкнется с «беспрецедентным и длительным экономическим, политическим даже военным давлением» в рамках глобального противостояния Европы и НАТО с Россией, и распорядился перебросить войска с западной на южную границу – с Украиной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть