Лукашенко призвал готовиться к войне

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь не исключил участия своей страны в войне.

Об этом он заявил сегодня на совещании с госсекретарем Совбеза и председателем КГБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается министерства обороны, то мы, наверное, несколько раз уже подходили к совершенствованию деятельности нашей армии. Это естественно, в зависимости от того, как развиваются события, какова будущая война, если, не дай бог, она будет. Наверное раз пять мы усовершенствовали структуру деятельность нашей армии. Совсем недавно принимали решение по МЧС, думаю, что всерьез и надолго. Пограничные наши войска, наверное, оптимальная структура. Она учитывает и опыт советского времени, и ту ситуацию, которая вокруг нас», – сказал Лукашенко.

6 июня президент Белоруссии не исключил участия своей страны в «горячей» войне.

В конце мая Лукашенко прогнозировал, что Белоруссия столкнется с «беспрецедентным и длительным экономическим, политическим даже военным давлением» в рамках глобального противостояния Европы и НАТО с Россией, и распорядился перебросить войска с западной на южную границу – с Украиной.