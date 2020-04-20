Лукашенко призвал к миру между белорусами и украинцами

20.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал «мира» белорусам и украинцам, то ли оговорившись, то ли забыв про россиян. Он продолжает также настаивать на том, что ситуация в Белоруссии лучше, чем в соседних странах.

Об этом он заявил с аналоя церкви в деревне Малые Ляды, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу из этого храма обратиться к нашим братьям: россиянам и украинцам. Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, даже сложнее сегодня у них, чем у нас. Я хочу от имени всех белорусов пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь помог им преодолеть эту беду, зачастую рукотворную, созданную нами самими. Пусть белорусы и украинцы, наши братья, живут в мире и согласии», – сказал Лукашенко.

Белорусский президент вновь рассыпался в благодарностях за помощь перед Китаем, «забыв» про помощь из России.

«Я хочу пожелать полякам, литовцам, латышам скорого выздоровления. А так же европейцам, американцам, китайцам, которые здорово нам помогают в лечении людей советами. У них опыт очень большой», – сказал Лукашенко.

Напомним, ранее белорусский президент заявлял, что тесты, присланные из России «низкого качества». Члены белорусского правительства брезгливо утверждали, что не просили помощи от союзника. Эти тезисы был опровергнуты российскими дипломатами и Роспотребнадзором.