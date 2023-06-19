Лукашенко призвал Казахстан не надеяться на «богатого соседа»

Елена Острякова.  
19.06.2023 15:36
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Казахстан, Политика, Россия


Отношения Белоруссии и Казахстана находятся на высоком уровне и являются фундаментом для ОДКБ и ЕАЭС.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отношения Белоруссии и Казахстана находятся на высоком уровне и являются фундаментом для ОДКБ и...

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«Казахстан, Россия и Беларусь – я, глядя вперед, вижу такой притягательный центр для других государств. Недавно я об этом говорил: надеяться на то, что придет какой-то богатый сосед и нам поможет, не приходится. К сожалению, мир сегодня эгоистичен, националистичен. Вы [министры иностранных дел] это видите лучше, чем я. Поэтому надо, по крайней мере в данный момент, надеяться на себя и на своих друзей, которые всегда придут на помощь и поддержат», – сказал Лукашенко.

Он передал приветствие и самые теплые Нурсултану Назарбаеву.

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