Лукашенко призвал коллег по ЕАЭС «не телепаться»

22.05.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал президентов других стран, входящих в Евразийский экономический Союз (ЕАЭС), в ближайшее время завершить работу над внесением изменений в технический регламент «О безопасности пищевой продукции».

Об этом он заявил в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще в самом начале пандемии продовольственная и сельхозорганизация ООН прогнозировала дефицит продуктов питания и даже голод в отдельных регионах планеты. Эти прогнозы уже сбываются. Из разных источников мы слышим, что сегодня уже голодают и недополучают продовольствия около полумиллиарда человек на нашей планете. В рамках Союза мы должны принять все меры для обеспечения собственной продовольственной безопасности. При этом важно не упустить свою выгоду в международной торговле, избежав излишних препятствий на пути товаров, как внутри нашего Союза, так и в торговле с другими странами. Необходимо снять спорные моменты и разночтения. Слушайте, все говорим о том, что продовольствие, продовольствие…, надо обеспечить людей, и очень опасные тенденции в этом плане. А сами телепаемся с этим несчастным документом уже больше года», – сказал Лукашенко.