Политнавигатор - Новости России и Украины
01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Мнение, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина

Лукашенко призвал Россию искать позитив во вступлении Украины в НАТО


Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию искать позитив в возможном вступлении Украины в НАТО, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил сегодня в ходе посещения погранзаставы «Дивин» на границе с Украиной, передает местное агентство БЕЛТА.

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«Если Украина будет в НАТО — другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией „воевать со всеми“, то это третья ситуация — еще более сложная. Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки, — вот там нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным», — сказал он.

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