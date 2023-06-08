Лукашенко призвал союзников не поддаваться на шантаж США

Елена Острякова.  
08.06.2023 17:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 263
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Санкции


США пытаются убедить страны-члены ОДКБ и СНГ отказаться от сотрудничества с Россией и Белоруссией.

Об этом сегодня на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США пытаются убедить страны-члены ОДКБ и СНГ отказаться от сотрудничества с Россией и Белоруссией....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Санкции уже превратились из инструмента принуждения к миру и безопасности в новую комплексную угрозу глобального масштаба. Целые регионы обречены на голод, холод и нищету. Они и вас касаются, эти санкции.

Мы же видим с россиянами, как визитеры-американцы поехали, начиная от Армении и заканчивая Таджикистаном, и начинают на вас давить, чтобы вы не сотрудничали с нами. Мы это видим», – сказал Лукашенко.

Он призвал союзников не поддаваться на шантаж и действовать только в своих национальных интересах.

«Ни белорусы, ни россияне не хотят, чтобы вы попали под санкции, сотрудничая с нами. Мы этого не хотим, потому что мы от этого ничего не получим, а вы только потеряете. Но – как только возможно (в жизни есть много возможностей) – мы должны смотреть в эту сторону вместе. Экономика нас к этому толкает. Мы не должны потерять этот рынок», – сказал Лукашенко.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть