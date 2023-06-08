Лукашенко призвал союзников не поддаваться на шантаж США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США пытаются убедить страны-члены ОДКБ и СНГ отказаться от сотрудничества с Россией и Белоруссией.

Об этом сегодня на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Санкции уже превратились из инструмента принуждения к миру и безопасности в новую комплексную угрозу глобального масштаба. Целые регионы обречены на голод, холод и нищету. Они и вас касаются, эти санкции. Мы же видим с россиянами, как визитеры-американцы поехали, начиная от Армении и заканчивая Таджикистаном, и начинают на вас давить, чтобы вы не сотрудничали с нами. Мы это видим», – сказал Лукашенко.

Он призвал союзников не поддаваться на шантаж и действовать только в своих национальных интересах.

«Ни белорусы, ни россияне не хотят, чтобы вы попали под санкции, сотрудничая с нами. Мы этого не хотим, потому что мы от этого ничего не получим, а вы только потеряете. Но – как только возможно (в жизни есть много возможностей) – мы должны смотреть в эту сторону вместе. Экономика нас к этому толкает. Мы не должны потерять этот рынок», – сказал Лукашенко.