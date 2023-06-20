Лукашенко призвал страны ОДКБ быть, как СССР

Елена Острякова .  
20.06.2023 19:29
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, СНГ, Торговля, Экономика


Страны ОДКБ могут жить независимо от всего мира, «как СССР».

Об этом сегодня в Минске на встрече с министрами иностранных дел стран-членов ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны ОДКБ могут жить независимо от всего мира, «как СССР». Об этом сегодня в...

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«Нам надо понимать, что давить нас будут. Даже если конфликт в Украине закончится, от нас все равно не отстанут. Нам надо выработать общий, назову его, план. Он должен быть нацелен на то, что мы будем в изоляции, как Советский Союз. Но мы должны выжить, должны определить, что мы можем у себя произвести. Практически все, процентов 90. Хуже-лучше, но произведем. Мы с президентом России прикидывали эти моменты.

Но 10% будем как-то кувыркаться, закупать, пока не уйдем от зависимости по импорту. Но надо выработать такой общий план, и чтобы в этом плане каждый видел себя», – сказал Лукашенко.

В случае, если страны ОДКБ не поддержат это предложение, в автономное плавание уйдут только Россия и Белоруссия.

«Если вы не согласны, думаю, мы недалеки с президентом России, чтобы на двоих сделать этот план. Конечно, самообеспеченность у нас будет не 90%, но пусть 80%. Другого пути у нас нет. Просто бултыхаться, шататься из стороны в сторону и надеяться, что снова к нам кто-то придет, чего-то создаст, а потом кинется и уйдет, – у нас на это нет времени», – сказал Лукашенко.

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