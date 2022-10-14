Лукашенко призвал страны СНГ сплотиться против Запада

14.10.2022  12:37 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, СНГ


Запад ведет гибридную войну против всех стран СНГ.

Об этом сегодня в Астане на саммите глав СНГ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад ведет гибридную войну против всех стран СНГ. Об этом сегодня в Астане на...

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«К сожалению, то, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше», – сказал Лукашенко.

Он предупредил коллег, что агрессивные действия Запада только начинаются.

«Сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Беларусь. Но думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире – расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков.

Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, Узбекистане – убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех», – прогнозирует президент Белоруссии.

Он посетовал на то, что государства СНГ не всегда друг друга поддерживают

«Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки. Принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада.

К сожалению, на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных споров, которые Советский Союз не смог или не успел разрешить. Сегодня внешние игроки прилагают неимоверные усилия, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный, спор в горячее противостояние», – резюмировал сказал Лукашенко.

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