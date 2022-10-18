Лукашенко требует извлечь уроки из конфликта на Украине – нужны белорусские беспилотники

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Новости Украины

Белоруссия создает свои электромобили и беспилотники.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Национальной академии наук Владимиром Гусаковым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что очень актуально, это наши беспилотники. Как вы конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая беспилотные летательные аппараты. Они очень актуальны, исходя из уроков войны», – сказал Лукашенко.

Он похвалил Гусакова за то, что работа над уставом академии наук ведется «без бюрократизации и волокиты».

«Это тоже урок конфликта России в Украине. Только в другом измерении. Волокиты быть не должно», – подчеркнул президент Белоруссии.