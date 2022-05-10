Лукашенко призвал военных всё бросить и учиться партизанить – как ВСУ

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Новости Украины

Белоруссия пересматривает свою оборонную концепцию, исходя из уроков СВО России на Украине.

Об этом сегодня на совещании по гособоронзаказу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военная операция РФ в Украине нас многому научила. С первого дня этой операции требовал от руководства минобороны с учетом уроков войны определиться, какая война будет в Белоруссии, если не дай Бог. И какое оружие нам нужно будет для нынешней армии, если нам придется защищать нашу страну. Как мне докладывает министр обороны, уроки извлечены. С позиций сегодняшнего дня подходы изменились», – сказал Лукашенко.

Он предложил взять на вооружение удачную тактику ВСУ по использованию мобильных групп.

«Если танки, то очень популярны среди военных модернизированные Т-72 – хорошее оружие. А что касается легкобронированных автомобилей «Кальман», армия наша должна быть мобильной. Опять урок Украины. Самыми эффективными со стороны ВСУ оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближаясь к превосходящим силам противника наносят разительные удары. Особенно по тыловым скоплениям войск. Для этого нужны средства передвижения. Ночью в течение часа-двух – в Белоруссии с ее развитой дорожной инфраструктурой это реально – они смогут подойти к любому очагу, который разведка зафиксирует, и нанести удар. На этом надо сконцентрироваться», – сказал Лукашенко.

В то же время он считает, что авиация Белоруссии может и не пригодиться.

«Опять урок. Крупные высокотехнологичные вооруженные силы, будь то США или НАТО, обладают колоссальным потенциалом, чтобы за 1-2 часа уничтожить аэродромы. И куда вы будете сажать свои самолеты? Более того, живучесть у этих самолетов сегодня всего ничего. Поэтому куда ни кинь, везде мобильность», – сказал Лукашенко.

Отметим, ранее Лукашенко заявлял, что белорусская армия – это часть мощного и единого с Россией стратегического кулака против НАТО.