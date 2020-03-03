Лукашенко продолжает блефовать: На помощь призвана Украина и Прибалтика

03.03.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже готов закупать в России 40% и даже половину необходимой для своей страны нефти, тогда, как еще в январе, когда «нефтяная война» только разгоралась, «Батька» выделил для союзника «квоту» всего в 30%.

«Я уже сказал, что около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефть в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% можем покупать с портов Балтики и из Одессы. Это будут три источника. Мы полностью по поставкам нефти можем диверсифицироваться», – сказал Лукашенко сегодня на совещании в Минске.

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Очевидно, что России так «повезло» после провала февральской белорусской кампании по диверсификации поставок сырья. В ходе нее было достигнуто две «перамоги». Во-первых, доставлено черед латвийский порт в Клайпеде 85 тысяч кубометров нефти из Новегии с переплатой по 130 долларов за тонну в сравнении с российскими ценами. Во-вторых, в ту же Клайпеду было доставлено 160 тысяч тонн нефти от неизвестного российского трейдера по неизвестной цене.

В целом конфликт с Россией привел к тому, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы два первых месяца текущего года были загружены наполовину. Вопреки очевидным выводам, Лукашенко, однако, продолжает настаивать на бессмысленной и беспощадной диверсификации.

«Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья. Нефть – не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Как сообщает сама российская сторона, ее поставки нефти в Китай сократились на треть. Не только в Китай. Нефть сегодня мгновенно дешевеет. И в такой ситуации это играет нам на пользу и подталкивает нас к тому, чтобы мы могли договориться с поставщиками. Не только в России, но и с альтернативными», – заявил сегодня Лукашенко.

Ранее сообщалось, что белорусские НПЗ заключили на март переговоры с пятью российскими фирмами, названия которых не назывались. Судя по всему, речь идет о мелких трейдерах, не имеющих собственной добычи, чья «мгновенно подешевевшая» нефть никак не может быть дешевле энергоносителя крупнейших российских нефтедобытчиков, которые сейчас не поставляют в Белоруссию из-за политического конфликта, спровоцированного Лукашенко.

Кроме того, Белоруссия ждет нефти от Азербайджана, которая будет поступать по морю, потом по украинскому нефтепроводу Одесса-Броды, а потом еще и по железной дороге. Цена вновь не оглашается, но такая сложная логистика не внушает оптимизма. Объема поставки – 85 тыс тонн – хватит на полтора дня работы белорусских НПЗ.

Поскольку невеселые выводы по поводу безжалостной белорусской диверсификации без труда могут сделать даже простые обыватели, Лукашенко и сам сегодня вспомнил о «дедами завещанной» логистике – поставках по нефтепроводу «Дружба».

«Мы не ставим вопрос, что мы не будем покупать российскую нефть. Будем, сколько бы она ни стоила. Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавались, в том числе, руками белорусов – тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам», – сказал Лукашенко.

Сакраментальное «валяние в ногах», напомним, вызвано в этом году исключительно отказом Лукашенко подписать документы по интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

Судя по всему, в этом вопросе белорусский лидер уступать не намерен, а потому будет и дальше продолжать блефовать. Сегодня Лукашенко освободил от должности вице-премьера Игоря Ляшенко, который накануне признался журналистам, что «основной фокус» в усилиях по обеспечению страны нефтью сосредоточен на переговорах в Сочи, которые должны состояться на этой неделе.