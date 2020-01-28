Лукашенко продолжает скрывать свой союз с националистами

28.01.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские власти применили меры административного воздействия к участникам несанкционированных митингов против интеграции с Россией, которые прошли в конце прошлого года.

Этот факт удивил российскую «Независимую газету», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Налицо тот редкий случай, когда граждане выступают не против действий власти, а в унисон политике, которую сейчас проводит президент Александр Лукашенко: никакой интеграции с Россией по сценарию РФ. Этот сценарий, как заявляет президент Белоруссии, чреват потерей независимости страны. Первую такую акцию в день, когда Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи 8 декабря, пресс-служба белорусского президента даже обозначила как акцию в поддержку позиции главы государства на переговорах», – говорится в статье.

«Независимая газета» пытается объяснить этот парадокс стремлением президента Белоруссии Александра Лукашенко сохранить власть.

«Во-первых, перетянув на себя образ радетеля за независимость, который ранее принадлежал оппозиции, он не собирается ни отдавать его никому, ни даже делить. Тем более с политическими противниками, которые могут посягнуть на его единоличную власть. Во-вторых, даже в экстремальных условиях все должны знать, кто в доме хозяин, и протестовать с его разрешения», – говорится в статье.

Газета не рассматривает третью версию о том, что Лукашенко хочет сохранить иллюзию своего противостояния с националистической оппозицией, поскольку она наиболее комфортный спарринг-партнер на предстоящих летом президентских выборах.

Административные сроки и штрафы должны заставить оппозиционную общественность забыть о том, что на митингах против интеграции они никак не задевали Лукашенко, зато позволяли рвать портреты Владимира Путина и оскорблять российского президента.

В благодарность за это белорусская милиция не только не разгоняла митинги, но и обеспечивала их безопасность.

По данным белорусских правозащитников, уже состоялось около 170 судебных заседаний по итогам антиинтеграционных акций, общая сумма присужденных штрафов приближается к 60 тыс. долларов, а количество суток ареста превышает 300.