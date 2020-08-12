12.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политические репрессии, Россия
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Лукашенко продолжает удерживать российских заложников


33 гражданина России – участников ополчения Донбасса, обвиненные Александром Лукашенко в попытке организации государственного переворота накануне президентских выборов в Белоруссии, продолжают находиться под арестом фактически в заложниках.

«Пора Лукашенко вернуть «33 богатырей» на Родину. Сколько можно держать наших граждан в заложниках по совершено надуманному предлогу», – призвал телеведущий Владимир Соловьев.

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Тем временем, Украина направила официальный запрос Белоруссии с требованием выдать ей задержанных. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Речь идет о 28-ми граждан РФ, девять из которых по информации официального Киева являются и гражданами Украины. Их обвиняют в участии в террористической организации.

«Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», – говорится в сообщении.

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