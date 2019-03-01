Лукашенко прогнозирует победу Порошенко

01.03.2019, Минск, Владимир Гладков

В ходе предстоящих на Украине выборов будет переизбран на второй срок действующий президент Петр Порошенко.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Похоже на нашу предвыборную кампанию в середине 90-х. Даже Голубев не мог представить, что меня изберут президентом, да и я никогда не думал, а вот взяли и избрали. Почему? Потому что ситуация сложилась, люди очень плохо отреагировали на то, что происходило – бандитизм, стрельба, разворовывание, коррупция. Вот это реакция и вашего общества.

Президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур, может с Зеленским, может еще с кем-то, но предпочтительнее с Зеленским. Тот, кто проголосовал за Зеленского, за него и проголосуют, а те, кто за других проголосовал – отдадут голоса Порошенко. Но Порошенко же еще последнего слова не сказал, подождите. Я говорю не абсолютно точно, но просчитывая все варианты, я думаю, что Петр Алексеевич эту должность сохранит», – резюмировал белорусский лидер.

При этом Лукашенко не объяснил, на чем основывается его уверенность в переизбрании Порошенко. В то же время ряд экспертов полагает, что сохранить свое кресло в ходе предстоящих выборов Порошенко поможет административный ресурс и массовые фальсификации.