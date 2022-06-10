Лукашенко: «Проиграем битву – станем Украиной»

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Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страна должна сделать выводы из событий Беломайдана 2020 года, чтобы не докатиться до уровня Украины.

Об этом он заявил сегодня семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы не сделаем выводов из того, что произошло в 2020-м и после, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Нам будет труднее, чем Украине. Вы же знаете, что я просто так не говорю. Боюсь, чтоб это с нами не произошло. Не дай бог, начнется какая-то заварушка, мы пойдем впереди. Не факт, что я с автоматом буду бегать. Вы побежите впереди. Вы этого хотите? Я – нет. Проиграем битву за людей – грош нам цена нам как власти. Грош цена нашему государству. Будет Украина, где каждый сам за себя. Выживает сильнейший. Молодежь, дети, старики брошены на произвол судьбы. Докатились до войны. Никто из нас не хочет такого сценария. Поэтому давайте работать», – сказал Лукашенко.