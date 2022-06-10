Лукашенко: «Проиграем битву – станем Украиной»

10.06.2022  14:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страна должна сделать выводы из событий Беломайдана 2020 года, чтобы не докатиться до уровня Украины.

Об этом он заявил сегодня семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страна должна сделать выводы из событий Беломайдана 2020...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Если мы не сделаем выводов из того, что произошло в 2020-м и после, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Нам будет труднее, чем Украине. Вы же знаете, что я просто так не говорю. Боюсь, чтоб это с нами не произошло. Не дай бог, начнется какая-то заварушка, мы пойдем впереди. Не факт, что я с автоматом буду бегать. Вы побежите впереди. Вы этого хотите? Я – нет.

Проиграем битву за людей – грош нам цена нам как власти. Грош цена нашему государству. Будет Украина, где каждый сам за себя. Выживает сильнейший. Молодежь, дети, старики брошены на произвол судьбы. Докатились до войны. Никто из нас не хочет такого сценария. Поэтому давайте работать», – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть