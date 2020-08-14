Лукашенко прокомментировал жёсткие действия омоновцев

14.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал обвинять ОМОН в излишней жестокости, проявленной к протестующим.

Об этом он сегодня заявил на Совете безопасности страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, попрошу и министра, и других. Мы все-таки, как тут сказать? Славяне. Не славяне, русские люди! Если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть, должен быть определенный тормоз», – призвал Лукашенко.

Он нашел оправдание для действий своих силовиков. Он считает, что их спровоцировали протестующие.

«Опять же, как человек военный, я понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, вплотную спишь рядышком (тот же омоновец 20-летний — чей-то ребенок), рядом живешь уже второй год… И когда подло (это вот не по-мужски) заезжают со спины и бьют этих ребят-милиционеров… И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид», – сказал Лукашенко.

Президент напомнил, что среди бойцов ОМОНа тоже есть пострадавшие.

«Скажите, а как матери этого ребенка? Да, плохо, что синяки. Но синяки пройдут, а его уже на ноги не поставишь. А переломанных сколько ног, конечностей! Почти около сотни человек пострадали! Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их, а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ… Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает», – сказал Лукашенко.

Он призвал родителей удерживать детей от выхода на протесты.

«В четвертый раз говорю родителям: посмотрите, где ваши дети. Я понимаю, что некоторые родители в этом возрасте — 16—17 лет (хорошо мне все знакомо) — порой уже не управляют своими детьми, особенно мальчиками. Ну так вы обратитесь к нам, мы поможем: поговорим, займем этих детей, в конце концов. Почему же доходит до белого каления, а потом начинаем разгребать эти вопросы?» – риторически заключил Лукашенко.

Напомним, с 9 по 13 августа по время акций получил ранения 121 сотрудник милиции. Было совершено 11 умышленных наездов. По этим фактам возбуждено свыше 90 уголовных дел.