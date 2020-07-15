Лукашенко пророчат разгромную победу на выборах

15.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Белорусские эксперты прогнозируют победу действующего президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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В публикации отмечается, что в прошлый четверг Лукашенко лично передал председателю Белорусского союза журналистов Андрею Кривошееву документ, касающийся предвыборных рейтингов. Кривошеев сказал изданию, что документ был секретный, но за три часа, но затем с него сняли гриф.

Как утверждают авторы исследования, проведенного оперативно-аналитическим центром при президенте Белоруссии, в марте рейтинг Лукашенко «стал резко падать» и составлял около 60%, но к концу июня достиг 76%, а в ближайшее время может пересечь барьер в 80%.

«У меня нет никаких оснований не доверять этим цифрам, комментирует ситуацию близкий к власти белорусский политолог Алексей Дзермант. — Какой-то процент оппозиционные кандидаты заберут, но их результат не будет выше 10%. Электорат [недопущенных к участию в выборах] Бабарико и Цепкало, который поддавался воздействию информационной кампании, не придет на выборы, а кто-то и перейдет на сторону Лукашенко».

Политолог также отметил, что особенное воодушевление оппозиции, которое ощущалось в начале этой предвыборной кампании, было «лишь информационной накачкой, но еще не реальностью».