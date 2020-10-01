Лукашенко просчитался дважды: с Россией и Тихановской

14.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил одну стратегическую и две тактические ошибки.

Об этом в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил проживающий в Лондоне политолог Владимир Пастухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Стратегически он ошибся тогда, когда подумал, что он тот великий, которому удастся усидеть на двух стульях. Вот никому не удавалось, а он усидит – между тем, чтобы полностью зависеть от России экономически и при этом делать вид, что он от нее политически совершенно независим.

Запад здесь вторичная проблема. Невозможно выстраивать стратегию одновременно на том, что ты делаешь ставку на постоянную подкачку извне своей экономики за счет открытых и скрытых субсидий со стороны России, и при этом везде говорить, что ты проводишь свою хитрую независимую политику», – отметил Пастухов.

Кроме того, по его мнению, Лукашенко совершил две тактические ошибки, и обе связаны со Светланой Тихановской.

«Он перед выборами абсолютно всех лидеров оппозиции упрятал. Но чтобы сохранить видимость свободных выборов, решил оставить одну фигуру на развод. На самом деле, он должен был напрячься, потому что все исследования показывают, что как личности женщины гораздо более сильные представители человечества, чем мужчины.

Но у него сработал сексистский стандарт. Он посчитал, что Тихановская не боец. Но именно ее абсолютная неполитизированность сделала ее удобной для всех фракций оппозиции, чтобы сложиться.

Второе – это то, каким образом он с Тихановской расправился. Это вызвало реакцию эмоционально-морального и этического отторжения у общества и за пределами Белоруссии», – сказал Пастухов.