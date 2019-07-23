Лукашенко просит ЕС устранить украинский нарыв

23.07.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил главу представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, которая покидает свой пост, оказать содействие стабилизации ситуации на Украине.

Об этом сообщает официальный сайт президента Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда – Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил. Прошли президентские, парламентские выборы, важный вопрос так или иначе там решен – вопрос власти. В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине», – отметил президент.

Он также назвал Украину общей проблемой Белоруссии и Евросоюза.

«Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить. Поэтому я убедительно прошу вас, как бы ни было сложно вам сейчас, уезжая в другую страну, передать этот сигнал Европейскому союзу: Украина нуждается в поддержке», – подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, ЕС несет полную ответственность за происходящие в Украине события, ведь он в свое время предложил ей альтернативу – пойти на сближение с Европой.

«Украина пошла и ориентируется на Европу, наверное, сейчас больше, чем на Россию, Беларусь, ЕАЭС. Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу», – резюмировал глава РБ.