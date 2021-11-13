Лукашенко просит у Путина «Искандеры» и заявляет о невозможности воссоединения с Россией

Александр Лукашенко просит у Владимира Путина ракетные комплексы «Искандер».

Об этом Лукашенко рассказал в интервью журналу «Национальная оборона», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас тормошу вашего президента (Путина), мне надо здесь наши эти 500-километровые ракетные установки. «Искандер»… Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров (дальность пуска), потому что наш «Полонез» – до 300 километров. Пуски были ракет на учениях «Запад-2021», одна ракета поразил цель с (вероятным круговым) отклонением четыре метра», – сказал Лукашенко.

Шеф-редактор портала RuBaltic Александр Носович объясняет, почему Москва не спешит передавать Лукашенко ракетные комплексы.

«Понятно, что это новое повышение ставок в безответном торге Лукашенко с Западом, но излучать энтузиазм по поводу укрепления российско-белорусского военного союза я бы пока не спешил. Как бы не получилось, как с российской авиабазой под Гомелем, когда в Минске хотели получить от России военные самолеты, но не хотели давать России под их размещение военную базу. Так может выйти и здесь: российские ракеты на белорусской земле хотим, а российских военных, которые должны эти ракеты обслуживать, не хотим. И не будет в результате ракет», – комментирует Носович.

К слову, в том же интервью Лукашенко подчеркнул: подписание интеграционных соглашений не означает, что их итогом станет возвращение Белоруссии в состав России.

«Нет сегодня политика в Беларуси, который бы это смог сделать. Нам можно было в середине девяностых, потому что тогда наше с тобой было поколение. А сейчас появились уже два поколения после этого. А это другие люди», – сказал Лукашенко, обращаясь к бравшему у него интервью военному эксперту Игорю Коротченко.

Белорусский президент утверждает, что «время сейчас поменялось».

«Если после распада Советского Союза мы в мозгах понимали, что единство и интеграция – это обязательно объединение, то время сейчас поменялось. Мы, будучи суверенными государствами, настолько умны – я уже говорил про себя и про Путина, – имея два суверенных государства, можем иметь настолько тесные отношения, что как в едином государстве будет. Зачем людей пугать, что кто-то потеряет независимость и суверенитет? Что Россия вступит в состав Беларуси, а Беларусь в состав России, ну зачем про это говорить? Надо просто делом заниматься и делать. Вот суть нашей интеграции сегодня. На новом этапе мы ее переосмыслили», – сказал Лукашенко.