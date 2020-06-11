11.06.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Россия, Энергетика
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Лукашенко просит у России новые скидки на газ


Власти Белоруссии направили очередное обращение к руководству РФ с предложением снизить цены на газ, однако Москва не готова пересматривать подписанный в конце прошлого года контракт.

Об этом пишет российская «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание напоминает, что Александр Лукашенко отказался от предложенного Кремлем плана укрепления Союзного государства. Кроме того, белорусский президент обвинял своих соперников на выборах в получении денег от российских олигархов.

«У Москвы и Минска разные подходы к «углублению интеграции». В Белоруссии утверждают, что подписание интеграционных карт в предлагаемом Россией виде приведет к потере независимости, и на этом основании подписывать карты отказываются. В Москве, в свою очередь, не хотят идти ни на какие уступки без подписания этих карт», – отмечается в публикации.

«В Белоруссии сейчас идет избирательная кампания, которая оказалась на удивление активной, что вынудило Александра Лукашенко «разыграть российскую карту». Он обвиняет своих ключевых оппонентов в том, что они ведут предвыборную кампанию за деньги российских олигархов, которым потом, в случае своей победы, они «продадут Родину». Они же, российские олигархи, судя по заявлениям Лукашенко, задумали сформировать «команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади».

На таком информационном фоне очень сложно достигнуть какого-либо взаимопонимания. Впрочем, длительная история белорусско-российских отношений богата на случаи, когда казалось, что стороны уже прошли точку невозврата в отношениях, но затем договаривались и делали вид, что ничего не было», – напоминает газета.

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