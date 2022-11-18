Лукашенко простил предавших его айтишников-майданщиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обижен на белорусских айтишников, которые поддержали Беломайдан в 2020 году.

Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством Парка высоких технологий (ПВТ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Настало время вернуться к вопросу функционирования ПВТ даже не с экономической точки зрения, а нравственной и политической. Вспоминая 2020 год и тот мятеж, который был навязан нашему народу, сотрудники ПВТ проявили себя, мягко говоря, не с лучшей стороны. И, конечно, в обществе в большинстве своем присутствует некая настороженность в этом отношении. Вот это я имею в виду, что настало время снять какие-то ненужные нам нюансы с функционированием ПВТ. Должен сказать, что надо скидку сделать на то, что не во всем повинны и сами сотрудники ПВТ, и те, кто занимались высокими технологиями. Это отчасти наше упущение. А скорее всего, это неизбежный этап, который мы переживали, когда ПВТ и те компании, которые там были зарегистрированы, были, прямо скажем, дочерними компаниями. Хозяева были далеко за пределами Беларуси», – сказал Лукашенко. .

Он рассказал, что накануне Беломайдана в 2020 году к нему поступали сведения о том, что как движущую силу планировалось задействовать сотрудников ПВТ.

«Признаюсь, что ни я, ни спецслужбы не уделили этому должного внимания. Мы просто отмахнулись от этого. Я думал: ну, не может же быть, чтобы твои дети начали против тебя войну. За это и поплатились. Оказывается, что и такие дети могут воевать против родителей, если им хорошо платят. То есть наши люди, это тоже откровенно надо признать, работающие в ПВТ, получая приличные доходы, заработную плату по сравнению со средней зарплатой в Беларуси, предпочли большие деньги и выполняли команды заграничных своих хозяев. Чаще всего заокеанских», – добавил президент.

Однако все это не приведет к закрытию ПВТ, который президент назвал «фишкой нашей независимости».

«Мы анализировали эту ситуацию с этих позиций и пришли к такому выводу. Поэтому скидку надо делать на то, что все-таки ими управляли. А поскольку это молодые в основном люди, да и руководство ПВТ спустя рукава там работало – не знали своих людей и не противодействовали вовремя всем этим негативным тенденциям – мы получили то, что получили. Но я думаю, что отказываться от работы ПВТ было бы неправильным», – отметил глава государства.

При этом он «как человек, отвечающий за безопасность государства» не может допустить, «чтобы еще раз пошла волна от айтишников». Но материальные выгоды от работы ПВТ перевешивают.

«Я не ожидал. За три квартала – 9 месяцев этого года экспорт парка приблизился к двум миллиардам долларов. Я этого не ожидал. Я думал, вы там уже разбежались по закоулкам планеты. Немного это меньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, это высокий уровень. Отрадно, что те, кто рванул за пределы страны после введения санкций, начали возвращаться. Очень многие вернулись обратно. Попробовали заграницу на зуб и поняли, что в стране, где родился, там ты должен и пригодиться. Это хорошие тенденции. Все утихомирится. Бизнес есть бизнес. Война войной, но бизнес свое место найдет в мире», – сказал Лукашенко.