Лукашенко предупредил Запад о передаче российских ракет хуситам

Елена Острякова.  
24.10.2024 08:39
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия


Представители Запада приезжали в Минск и проводили закрытые переговоры с руководством Белоруссии.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители Запада приезжали в Минск и проводили закрытые переговоры с руководством Белоруссии. Об этом...

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«Я вам не скажу, с кем, потому что мы с этими людьми договорились, что это закрытые конфиденциальные переговоры. Они очень осведомленные толковые люди, попросились ко мне на прием. Я их принял», – сказал сообщил белорусский президент.

По его словам, переговоры длились четыре часа.

«Там многие вопросы затрагивались. Вопросы конфликта на Ближнем Востоке. Я предупредил их: ребята, вы поаккуратнее там с дальнобойными ракетами. Зеленский говорит: дайте ракеты, я буду бить по Кремлю. Я говорю: к Путину могут обратиться, например, хуситы и попросить береговые комплексы, которые могут нанести страшный удар по кораблям», – сказал Лукашенко.

Политолог Александр Носович считает, что Лукашенко ведет переговоры и раздает интервью западным СМИ по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович не лично всё это западным журналистам огласил, а, похоже, договорился с Александром Григорьевичем, чтобы тот его требования передал. Что это значит? Это значит, что Беларусь возвращается в мировую политику и в отношения с Западом на своих условиях. Как суверенная страна и стратегическая союзница России», – написал Носович в своем тг-канале.

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