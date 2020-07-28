Лукашенко провоцирует «кровавый замес» и новый «Чернобыль» в Закавказье – эксперт

28.07.2020, Москва, Елена Острякова

В противостоянии Армении и Азербайджана Белоруссия приняла сторону не своего союзника по ОДКБ, а более богатого Азербайджана.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Александр Запольскис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Баку есть нефть и газ как альтернатива российским поставкам. Поэтому с Баку надо дружить, с точки зрения Минска. Армения дать Минску не может ничего. Только встать рядом и потребовать от Москвы льготных цен на энергоносители. А значит дружить с Азербайджаном перспективнее, чем с Арменией», – сказал Заполькис.

Участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии Владимир Трухан добавил, что помимо энергоносителей Азербайджан имеет еще и деньги на закупку вооружения.

«Лукашенко с удовольствием дружил бы и с Арменией, если бы он ей что-нибудь впарил или втюхал. Но они не могут залезть на армянский рынок вооружений, потому что, во-первых, армяне покупают в долг, а во-вторых, наши их туда просто не пустят», – сказал Трухан.

Он напомнил, что Белоруссия, не согласовав этот шаг с Россией, поставила в Азербайджан системы залпового огня «Полонез», произведенные совместно с Китаем, чем нарушила паритет сил в регионе.

«Своими «Полонезами» Лукашенко залез в российскую игру, которая заключалась в том, чтобы эти оппонирующие стороны не вооружать друг против друга избыточно. Чтобы там сохранялось состояние динамического равновесия, и никто не получил критическое преимущество. Иначе у них там начнется кровавый замес. Пока есть определенное преимущество у Азербайджана. Именно «Полонезами» он грозит АЭС в Армении», – отметил Трухан.