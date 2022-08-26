Лукашенко прозрачно намекнул, что Зеленский – наркоман

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он поздравил украинский народ с Днем независимости.

Об этом он заявил сегодня при посещении Минского механического завода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лично у меня сложилось очень хорошее доброе отношения к украинцам. Будь то – западенцы. Ничего в них плохого нет. Никакие они не нацики. Нацики – это те, кто сверху, начиная от тех, кто шпыняется, курит, нюхает, пьет и потом вякает с экрана телевизора или в интернете. Вот это они. А люди – хорошие. Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ. А то, что там кто-то в бешенство пришел, я на это даже внимания не обратил», – сказал Лукашенко.