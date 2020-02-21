Лукашенко прячет за победными речами правду о договоренностях с Путиным

21.02.2020, Москва, Елена Острякова

В недоумение повергли наблюдателей слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сегодня утром заявил, что Россия предложила компенсировать союзнику потери от налогового маневра и заплатить 300 миллионов долларов.

Претендующее на сенсацию заявление было сделано после цепи событий: визита главы «Роснефти» Игоря Сечина в Минск, совещания российских нефтяников в Кремле и телефонного разговора президентов России и Белоруссии.

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Было не вполне понятно, с чем связана неожиданная щедрость Москвы, которую можно было рассматривать и как капитуляцию в споре с Минском. Ведь до сих пор Россия упорно стояла на своем, посадив белорусские нефтеперерабатывающие заводы на голодную диету. И достойной альтернативы братским углеводородам белорусские функционеры, как не подстегивал их Лукашенко, найти не смогли.

Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал понять, что с компенсацией все не совсем так, как уверяет белорусский лидер. Свои разъяснения дал и российский министр энергетики Александр Новак. По его словам, российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за тонну каждый год, то есть, пропорционально снижению экспортной пошлины.

«При максимальной загрузке НПЗ – это всего лишь $48 миллионов в год. Откуда Лукашенко взял 300 миллионов – загадка. Либо россияне не сообщают, что кардинально подобрели, либо Минск в который раз анонсирует прорыв, которого не было. Чисто политически – это, наверное, единственное бесконфликтное развитие ситуации. Минску теперь осталось презентовать это как глобальную уступку России (не уточняя, что речь идет про копейки), объявить себя победителем, побежать заключить контракты на этих условиях. По факту, не добившись почти ничего», – написал у себя в телеграм-канале оппозиционный политолог Артем Шрайбман.

В сети курсируют самые разные версии по поводу того, что стоит за внезапной «добротой Кремля». Выдвигаются версии о возможной продаже Белоруссией своих НПЗ или экспортного нефтепровода «Дружба», который последний год выступал главным орудием шантажа белорусского президента. Он то ставил его на длительный ремонт, то поворачивал вспять, то грозился произвольно отбирать из трубы нужное количество нефти.

Тем временем, Александр Лукашенко продолжал формировать образ своей победы над Россией. На встрече с вице-премьером Владимиром Семашко он заявил, что и 300 миллионов долларов ему мало.

«Это же простой счет – наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти. И к уровню этого года, при 24 миллионах тонн – это примерно $420-430 млн, которые мы теряем. Путин предложил, что эти деньги они Беларуси компенсируют. Он признал, что это справедливо», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Он также заявил, что при нынешней ситуации на газовом рынке справедливой ценой для Белоруссии будет 90 долларов, а не 127, о которых он с Путиным договорился в Сочи.

Судя по всему, разрешение энергетического спора между союзниками и дальше будет иметь две версии: победную от Лукашенко и настоящую.