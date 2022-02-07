Лукашенко публично отчитал своего пресс-секретаря за Гордона

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Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко укоряет Россию за то, что ему не подсказали не давать интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону накануне президентских выборов в 2020 году, когда Батька активно играл в «многовекторность» и обвинял Москву в попытках покуситься на белорусскую самостийность.

«Это мерзавец, но вы лучше знали. Чего не подсказали?» – сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву.

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Соловьев возразил, что он постоянно разоблачал Гордона в своих эфирах. Тогда Лукашенко переключился на своего пресс-секретаря Наталью Эйсмонт.

«Ты поняла кто такой Гордон? Которого ты сюда привезла, и я теперь выслушиваю разные замечания», – сказал Лукашенко.

Потом вновь обратился к Соловьеву: «Тут вы правы. Надо знать с кем президент разговаривает».

Однако позже в ходе беседы Лукашенко заявил, что доверяет Эйсмонт, потому она предоставляет ему самую полную информацию.

«Если бы она хоть один раз мне сказала неправду, ее бы мгновенно здесь не было. Льстить запрещено. Это особенность белорусского президента. Она мне недавно рассказывает про Соловьева. Это ее мнение. Ты ее зацепил. Она со слезами ко мне. Я ей казал: иди и разбирайся со своим Соловьевым. Ты не права. Ты ему обещала, надо было выполнять», – сказал Лукашенко.

Он имел в виду ситуацию ноября прошлого года, когда Эйсмонт организовала серию интервью Батьки западным СМИ, при это заявив, что Соловьев и Киселев ждут своей очереди. Соловьев после этого резко раскритиковал Эйсмонт в своем эфире.