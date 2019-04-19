Лукашенко пугает Москву сотрудничеством с Украиной

19.04.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал ускорить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов, которые до сих пор работали на российском сырье.

Об этом он заявил сегодня во время своего обращения к народу.

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«Нужно особое внимание обратить на скорейшее окончание модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль. Мы на финишной стадии. Надо ускоряться», – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко распорядился срочно отремонтировать нефтепровод «Дружба», по которому в республику попадает российская нефть. Таким образом он отреагировал на попытку России перекрыть наконец поток контрабанды из Беларуси. Батька надеется осложнить транзит российской нефти в Европу.

В белорусских СМИ появились сообщения о том, что правительство РБ ведет переговоры о поставках через Украину нефти «альтернативной российской» – казахской, азербайджанской и даже саудовской. Проблема в том, что оборудование белорусских НПЗ рассчитано на работу с высокосернистой российской нефтью.