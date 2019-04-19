Выборы
//exit;
19.04.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Просмотров:

Лукашенко пугает Москву сотрудничеством с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал ускорить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов, которые до сих пор работали на российском сырье.

Об этом он заявил сегодня во время своего обращения к народу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нужно особое внимание обратить на скорейшее окончание модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль. Мы на финишной стадии. Надо ускоряться», – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко распорядился срочно отремонтировать нефтепровод «Дружба», по которому в республику попадает российская нефть. Таким образом он отреагировал на попытку России перекрыть наконец поток контрабанды из Беларуси. Батька надеется осложнить транзит российской нефти в Европу.

В белорусских СМИ появились сообщения о том, что правительство РБ ведет переговоры о поставках через Украину нефти «альтернативной российской» – казахской, азербайджанской и даже саудовской. Проблема в том, что оборудование белорусских НПЗ рассчитано на работу с высокосернистой российской нефтью.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть