Лукашенко: «Пусть выбросят из бешеной головы раздел Украины»

Елена Острякова.  
01.04.2023 07:15
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия и Белоруссия не допустят ввода так называемых миротворческих контингентов Запада на Украину.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня, зачитывая послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Белоруссия не допустят ввода так называемых миротворческих контингентов Запада на Украину. Об...

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«Они и Польшу уже на Запад хотят ввести контингент, чтобы защитить, что нам абсолютно неприемлемо. Мы с Путиным обсуждали эту тему. Они хотят раздербанить Украину под шумок.

И знаете, кто претендует на этот лакомый кусок Украины на Западе? Пусть выбросят из своей бешеной головы эту мысль. Никто не допустит, чтобы они, расчленив Украину, забрали этот Запад. Тем более Беларусь.

Кто здесь будет миротворцами? Лахушки, тихушки (так Лукашенко называет лидеров беглой белорусской оппозиции, – ред)? Им здесь делать нечего», – сказал Лукашенко.

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