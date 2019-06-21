Лукашенко пустил Вучича в «святая святых»

21.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в эти дни принимает глав государств, прибывших на открытие Европейских игр, подчеркнул свое особое отношение к президенту Сербии Александру Вучичу, пригласив его в личный кабинет.

Лукашенко принимает в личном кабинете только «самых важных и близких друзей», сообщает официальный сайт президента РБ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Хочу в очередной раз заявить, что Сербия – это не только приоритет наших отношений, это близкая нам страна, это близкий нам народ. Вы знаете, что такое Сербия для меня лично. Благодарю вас и сербов за ту теплоту, с которой они относятся к белорусам, ко мне лично. Мы это очень ценим», – сказал Лукашенко.

Со своей стороны Вучич поблагодарил Лукашенко за позицию Белорусси по вопросу Косово и выразил надежду, что планируемый визит белорусского лидера в Сербию будет иметь большое значение для развития отношений.