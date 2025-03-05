Лукашенко: Путин мог не начинать СВО
Президент РФ Владимир Путин начал СВО в 2022 году не из-за расширения НАТО на восток, а из-за угроз, которые исходили с территории Украины в адрес России.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью американскому блогеру Марио Навфалю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Выбор есть всегда. И у Путина, возможно, был такой выбор. Но дело не столько в расширении НАТО на восток, сколько в тех угрозах, которые создавались в Украине. Он же не нападал на Беларусь, хотя это тоже могло быть ответом на расширение НАТО. А он, как вы говорите, напал на Украину, потому что он оттуда видел угрозы России. Эти угрозы публично поступали в его адрес. Это одна из крупных причин того, что произошло», – считает президент.
Он признался, что не стал бы защищать Украину, когда узнал о подготовке СВО.
«Мне кажется, Путин (мы на эту тему с ним не разговаривали, но я его хорошо знаю), он не думал, что это выльется в такую войну. В противном случае он бы не пошел на переговоры. Когда он увидел, что гибнет огромное количество людей, Путин пошел на переговоры мгновенно, чтобы конфликт остановить. Чтобы договориться и по НАТО, и по демилитаризации, и по денацификации. О том, чтобы не убивали русских, чтобы не давили русский язык в Украине. Это все было в повестке. Он сожалел, скорее всего, только о том, что это вылилось в такой полномасштабный конфликт, в войну, чего он не ожидал», – сказал Лукашенко.
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