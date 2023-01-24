Лукашенко: Путин не управляет Белоруссией, но мнение силовиков учитывается

Елена Острякова.  
24.01.2023 18:15
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко не утратил всей полноты своих полномочий.

Об этом он заявил сегодня на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не утратил всей полноты своих полномочий. Об этом он заявил...

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«Многие говорят: вот Лукашенко уже страной не управляет, управляет не то Путин, не то силовики управляют страной. Я выполняю свои обязанности, согласно конституции нашей страны. Как управлял страной, так и управляю», – сказал Лукашенко.

При этом роль силовиков он не стал отрицать.

«Что касается силовиков, согласитесь, что они свою роль в 2020 году сыграли. Они тогда не подвели в целом. Косяки были у каждого. В целом они выполняли четко поставленные перед ними задачи. Они знают, как мы противостояли этому процессу. Каждую минуту и секунду я был в теме, отдавал соответствующие распоряжения, и силовые подразделения не оступились, не отступили и нигде по большому счету не провалились.

Конечно, я сегодня учитываю их мнение. Для меня очень важно мнение моих ребят, которые служат сегодня в спецподразделениях. Военные люди, которых мы привлекали для того, чтобы навести порядок. Внутренние наши войска – ребята стояли тут насмерть. Конечно, я безмерно их уважаю, отдаю должное и учитываю их мнение», – сказал Лукашенко.

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