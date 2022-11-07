Лукашенко: «Путин пообещал Европе бесплатно зерно, а я дам дрова»

07.11.2022  23:44 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, ЕС, Зерно, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Энергетика


Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подчиненным нарубить дров для замерзающей Европы.

Об этом он заявил на всебелорусском чемпионате по колке дров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подчиненным нарубить дров для замерзающей Европы. Об этом он...

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«Поможем им бесплатно. Путин пообещал им зерно бесплатно, а мы им – дров», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что готов допустить в Белоруссию бригады лесорубов из Латвии. Отметим, что Путин предлагал бесплатное зерно и удобрения не Европе, а беднейшим странам.

«А если серьезно, латыши там уже скамейки начали рубить на дрова. Это уже не шутка. Если кто-то из латышей хочет заготовить дрова, там они очень дороги, пожалуйста, к нам – бригады. Мы им выделим место. Пускай вырубают сушняк», – распорядился Лукашенко.

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