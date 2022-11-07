Лукашенко: «Путин пообещал Европе бесплатно зерно, а я дам дрова»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подчиненным нарубить дров для замерзающей Европы.

Об этом он заявил на всебелорусском чемпионате по колке дров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поможем им бесплатно. Путин пообещал им зерно бесплатно, а мы им – дров», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что готов допустить в Белоруссию бригады лесорубов из Латвии. Отметим, что Путин предлагал бесплатное зерно и удобрения не Европе, а беднейшим странам.

«А если серьезно, латыши там уже скамейки начали рубить на дрова. Это уже не шутка. Если кто-то из латышей хочет заготовить дрова, там они очень дороги, пожалуйста, к нам – бригады. Мы им выделим место. Пускай вырубают сушняк», – распорядился Лукашенко.