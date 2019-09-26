Лукашенко-Путину: обьединение с РФ? Выбрось это из головы

26.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что очень резко поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу возможного присоединения Белоруссии к России.

Об этом он рассказал сегодня на встрече с украинскими журналистами в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я приоткрою занавес этот. Когда мы обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем Путиным, — я ее поднял — я ему прямо сказал: если у вас в правительстве или у тебя есть мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с РФ в одно государство, выбрось это из головы. Чисто эмоционально. Я первый президент первого в истории независимого государства не для того, чтобы его построить и куда-то включить. Он говорит: да господь с тобой, у нас даже нет мысли такой», — сказал Лукашенко.

Он возмущен заявлениями националистов о том, что он может сдать суверенитет и независимость страны.

«Глупость полная, плевать мне на мою эту власть и прочее. Слушайте, я уже 25 лет президент. Я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на 25-летней независимой Беларуси, которой я тут как могу управляю, но вообще на мечтаниях всех белорусов, которые веками мечтали быть независимыми. Нас топтали под плеткой.Сейчас мы суверенные и независимые. Я что, опять под плетку должен кому-то белорусов отдать? Да плевать на эту всю власть и так далее. Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну», — заявил Лукашенко.