26.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Мнение, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Лукашенко-Путину: обьединение с РФ? Выбрось это из головы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что очень резко поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу возможного присоединения Белоруссии к России.

Об этом он рассказал сегодня на встрече с украинскими журналистами в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я приоткрою занавес этот. Когда мы обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем Путиным, — я ее поднял — я ему прямо сказал: если у вас в правительстве или у тебя есть мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с РФ в одно государство, выбрось это из головы. Чисто эмоционально. Я первый президент первого в истории независимого государства не для того, чтобы его построить и куда-то включить. Он говорит: да господь с тобой, у нас даже нет мысли такой», — сказал Лукашенко.

Он возмущен заявлениями националистов о том, что он может сдать суверенитет и независимость страны.

«Глупость полная, плевать мне на мою эту власть и прочее. Слушайте, я уже 25 лет президент. Я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на 25-летней независимой Беларуси, которой я тут как могу управляю, но вообще на мечтаниях всех белорусов, которые веками мечтали быть независимыми. Нас топтали под плеткой.Сейчас мы суверенные и независимые. Я что, опять под плетку должен кому-то белорусов отдать? Да плевать на эту всю власть и так далее. Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну», — заявил Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть