Лукашенко Путину: Победим, у нас выхода другого нет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл сегодня в Сочи на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Когда лидеры обменивались рукопожатиями на крыльце, Лукашенко сказал:

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На что Путин ответил:

Он сообщил, что хочет обсудить с коллегой «большой объем вопросов», которые не удалось затронуть на недавнем саммите ШОС в Самарканде.

«Вопросы, связанные с нашими планами в области химии, продовольствия, удобрений. К сожалению, до сих пор блокируются белорусские удобрения на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах крайне нуждаются в этой продукции. Но тем не менее это до сих пор происходит», – сказал Путин.

Лукашенко решил успокоить товарища.

«Продовольствие, удобрения – ну купят. Покупают уже сейчас. Сложнее, конечно. Блокируют людей, которые хотят купить и заплатить. Их блокируют, а не нас. Но находим же пути и продаем. Цены не мы взвинтили. Кому это нужно?

Сейчас посмотрел утренние новости. Вся Европа бурлит. Богатейшая Германия – все на улице, протестуют. Но когда-то это услышат же. Думаю, что услышат. Поэтому наш курс правильный, наше дело правое. Победим, у нас выхода другого нет», – сказал Лукашенко.