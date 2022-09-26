Лукашенко Путину: Победим, у нас выхода другого нет

26.09.2022  16:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Экономика


Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл сегодня в Сочи на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Когда лидеры обменивались рукопожатиями на крыльце, Лукашенко сказал:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл сегодня в Сочи на встречу со своим российским коллегой...

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«Из-за них это. Им все надо».

На что Путин ответил:

«Ну понятно!»

Он сообщил, что хочет обсудить с коллегой «большой объем вопросов», которые не удалось затронуть на недавнем саммите ШОС в Самарканде.

«Вопросы, связанные с нашими планами в области химии, продовольствия, удобрений. К сожалению, до сих пор блокируются белорусские удобрения на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах крайне нуждаются в этой продукции. Но тем не менее это до сих пор происходит», – сказал Путин.

Лукашенко решил успокоить товарища.

«Продовольствие, удобрения – ну купят. Покупают уже сейчас. Сложнее, конечно. Блокируют людей, которые хотят купить и заплатить. Их блокируют, а не нас. Но находим же пути и продаем. Цены не мы взвинтили. Кому это нужно?

Сейчас посмотрел утренние новости. Вся Европа бурлит. Богатейшая Германия – все на улице, протестуют. Но когда-то это услышат же. Думаю, что услышат. Поэтому наш курс правильный, наше дело правое. Победим, у нас выхода другого нет», – сказал Лукашенко.

Он поблагодарил коллегу за приглашение:

«Есть перед кем выговориться».

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