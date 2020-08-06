Лукашенко пытается изобразить Путина «хромой уткой»

06.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин не воспользуется возможностью обнулить президентские сроки, которые ему предоставляет новая российская конституция.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом белорусский лидер пытался намекнуть на некую «ситуацию», которая «лучше не будет».

«Нет, это вы придумали. Никогда Путин не будет президентом до 36-го года, я вам 100% гарантирую. Все зависит от ситуации, от обстановки. А она, видите, какая, и лучше не будет.

Естественно все будут валить на Лукашенко, на Путина, на Гордона, если он будет руководителем. Мы первые, мы главы государств, поэтому будут валить. Путин не будет держаться, как я говорю, посиневшими руками за власть.

Он найдет вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас», – убеждает Лукашенко.