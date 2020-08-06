Лукашенко пытается изобразить Путина «хромой уткой»
Президент РФ Владимир Путин не воспользуется возможностью обнулить президентские сроки, которые ему предоставляет новая российская конституция.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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При этом белорусский лидер пытался намекнуть на некую «ситуацию», которая «лучше не будет».
«Нет, это вы придумали. Никогда Путин не будет президентом до 36-го года, я вам 100% гарантирую. Все зависит от ситуации, от обстановки. А она, видите, какая, и лучше не будет.
Естественно все будут валить на Лукашенко, на Путина, на Гордона, если он будет руководителем. Мы первые, мы главы государств, поэтому будут валить. Путин не будет держаться, как я говорю, посиневшими руками за власть.
Он найдет вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас», – убеждает Лукашенко.
Спасибо!
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