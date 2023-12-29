Лукашенко рад поделиться яйцами с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил о просьбе своего российского коллеги Владимира Путина «не жадничать и поделиться яйцами», которая прозвучала на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
Это произошло сегодня во время посещения фирменного магазина птицефабрики «Ганна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«А куры у тебя есть?», – спросил он директора фабрики Анну Норкус.
«Конечно», – ответила она.
«А яйца?», – уточнил Лукашенко.
«Тоже есть», – отрапортовала Норкус.
«Так, надо Путину перекинуть эти яйца», – распорядился Лукашенко.
«Мы им помогаем, а им все мало», – пожаловалась Норкус.
«Ну, это и хорошо. Пусть покупают, чтоб у нас проблем не было», – оживился белорусский президент.
Спасибо!
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