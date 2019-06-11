11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Белоруссия, Мнение, Политика, Украина
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Лукашенко раскритиковал Гидрометцентр за неточные прогнозы

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен работой Белгидромета и пригрозил “разогнать” их, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает со ссылкой на БЕЛТА.

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“С ними надо что-то делать: их надо либо разгонять, или привести в чувство. В лучшем случае в какой-то день (у них-ред.) 50-70% правдивости прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен”, – заявил Лукашенко.

По его словам, он ориентируется на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12:00.

“Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться”, – рассказал Лукашенко.

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