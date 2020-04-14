Лукашенко раскритиковал партнеров по ЕАЭС за эгоизм

14.04.2020, Москва, Елена Острякова

Стремление «обезопасить только себя» может разрушить Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Об этом сегодня на саммите глав государств-членов ЕАЭС заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать утраченные экономические связи. И на это уйдет много времени, много денег и много труда. Отсутствие координации усилий усугубляет негативные факторы. Поэтому эгоистичное решение, принимаемое без оглядки как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха», – сказал Лукашенко.

Очевидно, что белорусский президент намекал на решение России закрыть границу после отказа официального Минска вводить карантин. Лукашенко уверяет, что принимаемые им меры полностью соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

«Несмотря на то, что мы не закрыли границу, в отношении всех въезжающих осуществляются мероприятия санитарно-карантинного характера. Транзит через Белоруссию в интересах ЕврАзЭС мы осуществляем. Проверяем всех въезжающих на границе с ЕС. Не было случая, чтобы мы запретили въезд гражданам ваших стран, да и вообще любых государств», – отметил белорусский президент.

Он призвал партнеров «действовать в границах разумной достаточности» и предложил организовать транзитный коридор через Россию для товаров стран-членов СНГ.

«Поставить все, что сделано, под угрозу можно даже неосознанно с помощью популярных сегодня противоэпидемических мер. Как после победы над пандемией будем восстанавливать имеющийся потенциал и технологические цепочки. Если мы используем в производственных процессах сырье и материалы друг друга, то такие операции должны взаимно признаваться при субсидировании конечной продукции», – резюмировал Лукашенко.