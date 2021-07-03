Лукашенко раскрыл новый заговор: Верить или нет?

03.07.2021, Минск, Артем Агафонов

Пророссийски настроенные граждане Белоруссии, скептически воспринимающие и прозападных змагаров, и многовекторного Батьку, сдержанно встретили громкие заявления Александра Лукашенко о раскрытии нового заговора.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет белорусский обозреватель Артем Агафонов.

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Торжественное собрание в честь Дня Независимости Белоруссии 2 июля получилось не особенно торжественным. Вместо пафосных речей Лукашенко собравшиеся услышали его рассказ об очередном раскрытом заговоре со множеством красочных подробностей. Например, о сорвавшемся покушении на обслуживающего режим телеведущего Григория Азаренка, которого якобы получивший 10 тысяч долларов наемник должен был обездвижить, вывезти за город, отрезать язык и, возможно, убить, сняв все это на видео. Также террористы собирались сжечь лесозаготовительную технику и даже взорвать узел связи российского ВМФ в Вилейке. Свою речь Лукашенко сопровождал фамилиями и обвинениями в адрес западных государств. Распорядился даже перекрыть границу с Украиной, откуда, по его словам, поступает слишком много оружия.

С границей, кстати, вышла непонятка. Несмотря на президентское указание, все пункты пропуска работают в прежнем режиме, украинская сторона никаких предупреждений о его изменении не получала, и все обвинения в массовом оружейном трафике отрицает. Белорусская сторона объяснилась, что закрытие границы касается только нелегалов и контрабанды, а мирным гражданам бояться нечего. Стесняюсь спросить: а, что, раньше для нелегалов и контрабанды белорусская граница была открыта?

Заговоры в Белоруссии в последнее время раскрывают уж слишком часто, что совсем не вяжется с постоянными уверениями белорусского агитпропа о стабильности (они даже сейчас про нее говорят!). Версию об одном из таких заговоров с участием политологов-ботаников (не самую, к слову, правдоподобную) даже официально, на самом высоком уровне поддержала Россия. Впрочем, дипломатия – это дело такое, не говорить же напрямую, что союзник, у которого есть куча вполне объективных проблем, несет пургу.

С новым заговором тоже много странностей. Конечно, скоро белорусское телевидение покажет очередной «блокбастер», в котором подробностей будет еще больше, но и к тому, что уже озвучено, вопросов хватает с лихвой.

Во-первых, что же это за Рэмбо такой должен был проникнуть на хорошо охраняемую российскую военную базу и взорвать там что-то важное? Я думал, такие только в голливудских боевиках бывают. Хорошо, хотеть – не сразу сделать, а подготовка к совершению теракта – самостоятельный состав преступления.

Второе – поджоги лесозаготовительной техники. Тут, как ни странно, логика есть. В Белоруссии в этом году идет активнейшая вырубка лесов, и оппозиция много говорит о том, что власть таким образом занимается распродажей национального достояния. Пропагандистский смысл такая акция могла бы иметь и, при условии конспирации, могла быть совершена с относительно небольшим риском.

Что же касается Азаренка… Белорусской оппозиции с него надо пылинки сдувать и авансом амнистию обещать за вклад в дискредитацию белорусской власти. Больше, чем он, для этого в Белоруссии мало кто делает, пусть даже не отдавая себе в этом отчета.

Азаренок создает впечатление человека искреннего и верящего в то, что он говорит. Но то, как и что он говорит, для более-менее интеллигентного человека с критическим мышлением создает эффект, обратный ожидаемому. Во-первых, это фанатик Лукашенко. Для него Лукашенко – чуть ли не мессия.

Вот типичные его слова о белорусском президенте: «Вся жизнь нашего лидера – служение. Служение этой земле, будущим поколениям. Он ограждает нас от чудовищной бездны, в которую катится человечество». Понятно, что такое напыщенное лизоблюдство только раздражает уставшую от затянувшегося и зашедшего в тупик правления «Батьки» аудиторию.

Во-вторых – хамство. Его сейчас в белорусском официозе и так перебор, но Азаренок тут впереди всех. В общем, палку он перегибает сильно. Если бы Азаренок вел видеоблог, то он бы, несомненно, нашел свою целевую аудиторию, радикальную и непритязательную, однако на общенациональном телеканале такое только во вред.

Врагов у него, конечно, хватает. Оскорбил он многих, на этом и строит свои эфиры. И какие-нибудь змагары вполне могли бы поймать его в подворотне и сделать что-нибудь нехорошее, но вот платить за это 10 тысяч долларов…

Есть ли в современной Белоруссии какие-то «спящие террористические ячейки», о которых говорил вчера Лукашенко? Наверняка, да. Силовое подавление настолько массовых протестов без предоставления возможности «выпустить пар» легальным способом вполне закономерно приводит к созданию таких сообществ. Протест не уходит совсем, он уходит вглубь, в подполье, а радикальные действия властей радикализуют и это подполье. О том, что Белоруссия может столкнуться с проблемой терроризма, я предупреждал еще прошлой осенью.

Другое дело, что ищут не там, откуда реально может грозить опасность, а там, где проще найти. Упомянутые Лукашенко «Отряды гражданской самообороны Беларуси» – это чат в Telegram на 2500 человек, в который каждый может войти и написать что угодно. Да, радикальный. Но абсолютно открытый и не предусматривающий никакой конспирации. Наверняка, в нем с самого начала активно присутствовали белорусские спецслужбы, такие разговоры ходят в оппозиции уже очень давно. К реальной террористической деятельности это сообщество досужих болтунов вряд ли может быть причастным.

Зачем же нужны все эти заговоры? Тут причины, как минимум, две. Во-первых, нужно как-то обосновывать продолжающееся закручивание гаек и держать электорат в напряжении. Во-вторых, террористическая угроза реально существует, и Лукашенко требует от своих спецслужб реальных разоблачений. Те и стараются.

Тот же план «Перамога» («Победа»), официально одобренный и Тихановской и Латушко, – уже намного серьезнее. Тут и конспирация, и подобие воинского учета с указанием военно-учетной специальности и боевого опыта. Однако про этот план никаких разоблачений пока нет. А есть, наверняка, и группы радикалов, которые пока вообще никак не афишируют свою деятельность. Не зря же перед событиями 2020 года в Белоруссии существовало так много бойцовских и пейнтбольных клубов откровенно националистической направленности, которые сейчас вдруг исчезли.